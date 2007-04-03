RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3359336033613362
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:06

Игорь
если читали дж по альтам у него пачти всегда чётко. советовал брать и тру, в районе 2+, а это вже 2,3х.
я брал па 5 :) получилось, как с линком, рано продалось и пришлось перенабирать чуток...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7400
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6334 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:10

  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де :)
SAndriy1
 
Повідомлень: 716
З нами з: 17.01.15
Подякував: 215 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:33

  SAndriy1 написав:
  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де :)
І отак мона тута занести в обмінку і в Туреччині отримати, типа баш-на-баш?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 05.05.21
Подякував: 390 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 3359336033613362
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11214, 11215, 11216
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
112156 252873390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 22:33
oleg49
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23154851
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 103396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2799)
19.02.2024 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.