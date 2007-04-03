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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:06
Игорь
если читали дж
по альтам у него пачти всегда чётко. советовал брать и тру, в районе 2+, а это вже 2,3х.
я брал па 5
получилось, как с линком, рано продалось и пришлось перенабирать чуток...
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:10
sens написав: Олежан написав:
как "легализовать" эти деньги
гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день
Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:33
SAndriy1 написав: sens написав: Олежан написав:
как "легализовать" эти деньги
гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день
Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де
І отак мона тута занести в обмінку і в Туреччині отримати, типа баш-на-баш?!
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