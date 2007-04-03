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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3359336033613362
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:20

Подскажите по стейкингу Трона

Подскажите, кто может, по стейкингу Трона.
Кошелек TronLink (расширение Mozilla), TRX и USDT нормально принимает/передает. TRX в Staking 1.0 нормально стейкался, получал энергию для оплаты комиссий. С появлением Staking 2.0 застейкать уже не получается. Как обычно, из кошелька по кнопке Stake захожу в tronscan.org... И все как и в Staking 1.0. Но после нажатия кнопки confirm ничего не происходит. Крутится колесико прогресса и все. Пробовал ждать довольно долго, ничего не дало.
Потом увидел, что в Permission нет TRX Stake 2.0 TRX Unstake 2.0 ... Добавил их (заплатил 100 TRX за это). Но ничего не поменялось. После нажатия кнопки confirm крутится колесико прогресса и все.
smovch
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:06

Игорь
если читали дж по альтам у него пачти всегда чётко. советовал брать и тру, в районе 2+, а это вже 2,3х.
я брал па 5 :) получилось, как с линком, рано продалось и пришлось перенабирать чуток...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:10

  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де :)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:33

  SAndriy1 написав:
  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де :)
І отак мона тута занести в обмінку і в Туреччині отримати, типа баш-на-баш?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 23:38

Amethyst

канэшна
заносите у себя у кыйови сумку зелени и у туреччини выдадут туже сумму кому скажите

ну понятно за процентик небольшой - зато никакой гетманцев свой поганый нос не сунет
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 06:48

  IMPRINTER написав:Amethyst

канэшна
заносите у себя у кыйови сумку зелени и у туреччини выдадут туже сумму кому скажите

ну понятно за процентик небольшой - зато никакой гетманцев свой поганый нос не сунет
в вашій схемі все ок,окрім якщо пункт призначення зміниться. Я особисто за вільний гаманець.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 09:35

  SAndriy1 написав:
  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

Якщо вам просто потрібно переправити гроші кудись, то викиньте із схеми крипту - віддайте в обмінку та отримайте ви чи ваша довірена особа будь-де :)


Обычно такие транзакции происходят 3-7 дней, я хз кто готов отдать большую сумму и потом спокойно спать :mrgreen:
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:12

  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем


Да уж, а я в мае прошлого года его по 1800 продал... А купил в январе 2022 по 2500.... Такие дела...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:47

  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем

А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?
Amethyst
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  #<1 ... 3359336033613362
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