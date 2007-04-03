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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3360336133623363
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:08

  Amethyst написав:
  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем

А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?


Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:15

vitaxa2006 не просто так Вы следите за рынком, всё-таки что-то осталось после покупки дома и оно в крипте :D
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:57

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:
  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем

А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?


Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....

Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
Amethyst
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  #<1 ... 3360336133623363
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