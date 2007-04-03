RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3360336133623363
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:08

  Amethyst написав:
  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем

А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?


Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 25.01.18
Подякував: 197 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:15

vitaxa2006 не просто так Вы следите за рынком, всё-таки что-то осталось после покупки дома и оно в крипте :D
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5977 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:57

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:
  Олежан написав:кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к

ждем 5к+ в обозримом будущем

А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?


Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....

Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

думаешь по 2600 дадут набраться тем кто не успел?
Олежан
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:54

  Amethyst написав:Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))

и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7402
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:25

  чик написав:
  Amethyst написав:Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))

и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...

а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут? :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:41

Amethyst
ташник помалкивает, он на форексе с валютными парами. сча грит там больше заработок, а илья и дж как большинство. по закрывали много альтов в ожидании более низкого падения и по битку шось таке по сит (шортят-лонгуют), но верят в скорый рост...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7402
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:08

  Amethyst написав:
  чик написав:
  Amethyst написав:Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))

и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...

а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут? :wink:

А сейчас разве не откатик ? С 53055 до 50450 по fdusd. Ждёте ещё больше ? Тогда возможно сегодня в 23:20 на отчёте nvidia. Может быть каким-то боком зацепит и рынок крипты
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5977 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:17

  Игорь написав:
  Amethyst написав:
  чик написав:и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...

а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут? :wink:

А сейчас разве не откатик ? С 53055 до 50450 по fdusd. Ждёте ещё больше ? Тогда возможно сегодня в 23:20 на отчёте nvidia. Может быть каким-то боком зацепит и рынок крипты

Я еще хочу -5 =10%, т.е до 47..48К, там есТь за шо зацепитЬся
А Соляна може вааще на 95-97 грохнется, тада и перезайду 8)

Вот Батоно (БНБ) нагло растет :roll:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5077
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:31

  Amethyst написав:
Вот Батоно (БНБ) нагло растет :roll:

Лаунчпул в 2 ночи начнется на бинансе, бнб вроде нужен людям для этого, я не понимаю в этом, вскользь где-то прочитал.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5977 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3360336133623363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11218, 11219, 11220
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
112198 252915165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 22:34
sailed
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23155441
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 103425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.