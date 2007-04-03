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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:08
Amethyst написав: Олежан написав:
кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к
ждем 5к+ в обозримом будущем
А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?
Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....
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vitaxa2006
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Додано: Сер 21 лют, 2024 10:15
vitaxa2006
не просто так Вы следите за рынком, всё-таки что-то осталось после покупки дома и оно в крипте
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Игорь
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Додано: Сер 21 лют, 2024 10:57
vitaxa2006 написав: Amethyst написав: Олежан написав:
кто держит эфир поздравляю!
лизнули 3к
ждем 5к+ в обозримом будущем
А отскок де ловим: на 2700 или таки 2500 или ото 2900 было и всьоо?
Учитывая общее сумашествие, которое началось в сентябре прошлого года, мне даже страшно представить, что должно произойти, чтоб общий тренд сменился с бычки на медвежку....
До халвинга тупо рост, что потом, хз....
6-ю месячную свечу ПОДРЯД закрываем зеленым....
Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:17
думаешь по 2600 дадут набраться тем кто не успел?
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Олежан
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:54
Amethyst написав:
Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...
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чик
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:25
чик написав: Amethyst написав:
Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...
а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут?
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:41
Amethyst
ташник помалкивает, он на форексе с валютными парами. сча грит там больше заработок, а илья и дж как большинство. по закрывали много альтов в ожидании более низкого падения и по битку шось таке по сит (шортят-лонгуют), но верят в скорый рост...
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чик
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:08
Amethyst написав: чик написав: Amethyst написав:
Ну -10..12% как-то уж очень-очень ожидается ))
и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...
а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут?
А сейчас разве не откатик ? С 53055 до 50450 по fdusd. Ждёте ещё больше ? Тогда возможно сегодня в 23:20 на отчёте nvidia. Может быть каким-то боком зацепит и рынок крипты
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Игорь
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:17
Игорь написав: Amethyst написав: чик написав:
и практически всеми и если таки вниз, то надо медведям стараться по полной - крутить педали поки звиздюлей не дали...
а шо там ваши мольфары грят: будет откатик малёхо или таки обдурят раз все ждут?
А сейчас разве не откатик ? С 53055 до 50450 по fdusd. Ждёте ещё больше ? Тогда возможно сегодня в 23:20 на отчёте nvidia. Может быть каким-то боком зацепит и рынок крипты
Я еще хочу -5 =10%, т.е до 47..48К, там есТь за шо зацепитЬся
А Соляна може вааще на 95-97 грохнется, тада и перезайду
Вот Батоно (БНБ) нагло растет
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:31
Amethyst написав:
Вот Батоно (БНБ) нагло растет
Лаунчпул в 2 ночи начнется на бинансе, бнб вроде нужен людям для этого, я не понимаю в этом, вскользь где-то прочитал.
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Игорь
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