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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3361336233633364
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:57

Игорь
шож вы раньше не запостили. правда сам намного меньше в крипте шарю, но может кому то пригодилось бы. делитесь плиз новостями, на то и ветка :)

з.ы. вроде Кучинелли советовал на джасми обратить внимание - уверенно прёт вверх, сам не брал...
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