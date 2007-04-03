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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3361336233633364
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:57

Игорь
шож вы раньше не запостили. правда сам намного меньше в крипте шарю, но может кому то пригодилось бы. делитесь плиз новостями, на то и ветка :)

з.ы. вроде Кучинелли советовал на джасми обратить внимание - уверенно прёт вверх, сам не брал...

з.ы.ы. свежее от дж и там картинка:
Скукотища, биткоин все еще определяется, по какому сценарию пойти. В прошлой аналитике писал, что уверенно о коррекции можно будет говорить при закрытии дневки под 51000, но этого так и не дали. Спуск под 51000 был, но ни одна дневка не закрылась ниже. Теперь ситуация в плане определяющих уровней поменялась (появились новые), поэтому про 51000 забываем.

Теперь видим, что биткоин просто-напросто зажали в боковик - 50600-52600. И вот теперь мне даже интересно проторговать пробой в шорт, поэтому поставил отложку под 50600, т.к думаю, что если в этот раз пойдем вниз, то это уже будет та самая коррекция в зону 48000-47000.

Обратите внимание, нам даже не дают откат в 0.236 по Фибоначчи. Ну это как вообще? Чем дольше тянут наверх и не дают нормальных коррекций (хотя бы к 0.382 по Фибо) - тем сильнее и реще потом может быть "та самая коррекция".

В общем, пока боковик, но торговать выход из него я буду именно вниз (отложкой на пробой под 50600 объёмом в 15% депозита). Если выйдем вверх, то лонговать не буду - страшно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Лаунчпул в 2 ночи начнется на бинансе, бнб вроде нужен людям для этого, я не понимаю в этом, вскользь где-то прочитал.


Лучше и дальше читайте вскользь, богаче будете :D :D
Maksbk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:39

Maksbk
хороший совет, но мне повезло. один ордерок за 22г. ушёл, до следующего 20баксов вверх не дотянули - всё относительно...
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