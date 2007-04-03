Игорь шож вы раньше не запостили. правда сам намного меньше в крипте шарю, но может кому то пригодилось бы. делитесь плиз новостями, на то и ветка
з.ы. вроде Кучинелли советовал на джасми обратить внимание - уверенно прёт вверх, сам не брал...
з.ы.ы. свежее от дж и там картинка:
Скукотища, биткоин все еще определяется, по какому сценарию пойти. В прошлой аналитике писал, что уверенно о коррекции можно будет говорить при закрытии дневки под 51000, но этого так и не дали. Спуск под 51000 был, но ни одна дневка не закрылась ниже. Теперь ситуация в плане определяющих уровней поменялась (появились новые), поэтому про 51000 забываем.
Теперь видим, что биткоин просто-напросто зажали в боковик - 50600-52600. И вот теперь мне даже интересно проторговать пробой в шорт, поэтому поставил отложку под 50600, т.к думаю, что если в этот раз пойдем вниз, то это уже будет та самая коррекция в зону 48000-47000.
Обратите внимание, нам даже не дают откат в 0.236 по Фибоначчи. Ну это как вообще? Чем дольше тянут наверх и не дают нормальных коррекций (хотя бы к 0.382 по Фибо) - тем сильнее и реще потом может быть "та самая коррекция".
В общем, пока боковик, но торговать выход из него я буду именно вниз (отложкой на пробой под 50600 объёмом в 15% депозита). Если выйдем вверх, то лонговать не буду - страшно.
2XL написав:Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?
Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав. А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к. Ось такий у мене був реальний досвід.
Реально бесстрашный чувак..Ты хоть скажи,что за обменка такая была,которой можно вот так вот доверять такие суммы,чисто для себя,вдруг реально пригодится,бо тут КНДР 2.0 лепят по всем направлениям везде,будет скоро весьма актуально..слежение-сканирование фейсов,доступ к номерам банковских карт...пздц... плюсую однозначно,за такой вот практический опыт и полезную информацию
Все, я не витримав... Купив биток на 10ку ще 28.02.2022 і хотів зняти в 2-річний ювілей через 2 дні. Бо перший рік взагалі плювався на рішення купити біток. Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п. Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем. П.с. Побачу 28.02.2024 чи треба було не сходити з наміченого шляху))