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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3361336233633364
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:57

Игорь
шож вы раньше не запостили. правда сам намного меньше в крипте шарю, но может кому то пригодилось бы. делитесь плиз новостями, на то и ветка :)

з.ы. вроде Кучинелли советовал на джасми обратить внимание - уверенно прёт вверх, сам не брал...

з.ы.ы. свежее от дж и там картинка:
Скукотища, биткоин все еще определяется, по какому сценарию пойти. В прошлой аналитике писал, что уверенно о коррекции можно будет говорить при закрытии дневки под 51000, но этого так и не дали. Спуск под 51000 был, но ни одна дневка не закрылась ниже. Теперь ситуация в плане определяющих уровней поменялась (появились новые), поэтому про 51000 забываем.

Теперь видим, что биткоин просто-напросто зажали в боковик - 50600-52600. И вот теперь мне даже интересно проторговать пробой в шорт, поэтому поставил отложку под 50600, т.к думаю, что если в этот раз пойдем вниз, то это уже будет та самая коррекция в зону 48000-47000.

Обратите внимание, нам даже не дают откат в 0.236 по Фибоначчи. Ну это как вообще? Чем дольше тянут наверх и не дают нормальных коррекций (хотя бы к 0.382 по Фибо) - тем сильнее и реще потом может быть "та самая коррекция".

В общем, пока боковик, но торговать выход из него я буду именно вниз (отложкой на пробой под 50600 объёмом в 15% депозита). Если выйдем вверх, то лонговать не буду - страшно.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Лаунчпул в 2 ночи начнется на бинансе, бнб вроде нужен людям для этого, я не понимаю в этом, вскользь где-то прочитал.


Лучше и дальше читайте вскользь, богаче будете :D :D
Maksbk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:39

Maksbk
хороший совет, но мне повезло. один ордерок за 22г. ушёл, до следующего 20баксов вверх не дотянули - всё относительно...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:52

  vitaxa2006 написав:
  2XL написав:Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?


Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав.
А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к.
Ось такий у мене був реальний досвід.


Реально бесстрашный чувак..Ты хоть скажи,что за обменка такая была,которой можно вот так вот доверять такие суммы,чисто для себя,вдруг реально пригодится,бо тут КНДР 2.0 лепят по всем направлениям везде,будет скоро весьма актуально..слежение-сканирование фейсов,доступ к номерам банковских карт...пздц... плюсую однозначно,за такой вот практический опыт и полезную информацию
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:43

  Maksbk написав:
  Amethyst написав:ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:


Де це вони вказують? покажіть деклараху

Деталі: https://opendatabot.ua/analytics/crypto-geo-2023
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:04

  Amethyst написав:ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:

Ну так владеть криптой не запрещено :mrgreen: Вот с конвертацией её в фиат и назад уже сложнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:43

"мои" гуру дошортились :o мне надо 54 - може допрыгнем = допрыгнули...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:44

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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:53

Diablo1977
у меня биток на битгете и там дойдёт. какабычна шортисты переобулись в лонгистов и теперь все ждут 59. следующий ордер поставил на 60т.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все, я не витримав... Купив биток на 10ку ще 28.02.2022 і хотів зняти в 2-річний ювілей через 2 дні. Бо перший рік взагалі плювався на рішення купити біток.
Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п.
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
П.с. Побачу 28.02.2024 чи треба було не сходити з наміченого шляху))
The_Rebel
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