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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:42
The_Rebel написав:
Купив биток на 10ку ще 28.02.2022
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
П.с. Побачу 28.02.2024 чи треба було не сходити з наміченого шляху))
О, я тоже первый раз брал в этих числах, а точнее 30 января 2022. Первая покупка была по 37540. Сейчас у меня среднее по битку ниже чем у микростратегии а точнее 29800. Усреднялся и ещё худо-бедно пытаюсь приторговывать.
Даты выхода из крипты пока не вижу. В мыслях наоборот занести в обменку много, в п2п такое уже не пройдет. Здесь говорили что нужен кошелек, у меня его нету. Звонил, узнавал, сказали можно просто с аккаунтом биржи прийти. Ещё думаю, а не долбо@б ли я. Как-то так.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 23:48
The_Rebel написав:
Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п.
Ну так Вы хотите сейчас выйти и стать этим самым большинством. Зашёл на хаях, пересидел медвежку и собираетесь выходить перед халвой. Ну как это назвать ? Спонсор нашего банкета
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Игорь
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Додано: Вів 27 лют, 2024 00:04
Игорь написав: The_Rebel написав:
Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п.
Ну так Вы хотите сейчас выйти и стать этим самым большинством. Зашёл на хаях, пересидел медвежку и собираетесь выходить перед халвой. Ну как это назвать ? Спонсор нашего банкета
Ну добре, якщо впаде до 50+, а потім виросте до 51+, то ще один раз зайду
. А так то хто його зна, може це й був халвінг уже? Хоча нутром чую, що цього циклу більшість биків будуть тримати як мінімум до 69 і лише після пробою рекорду поставлять ордери і будуть держати вухо гостро на рахунок точки виходу
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The_Rebel
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Додано: Вів 27 лют, 2024 08:35
The_Rebel написав:
Все, я не витримав... Купив биток на 10ку ще 28.02.2022 і хотів зняти в 2-річний ювілей через 2 дні. Бо перший рік взагалі плювався на рішення купити біток.
Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п.
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
П.с. Побачу 28.02.2024 чи треба було не сходити з наміченого шляху))
Сейчас уже можно пару тысяч в цене больше получить))))
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:42
Игорь
забыл поблагодарить за инфу по бнб, ещё один ордерок ушёл. следующий на 500. ташник с форекса вернулся, как и с большинства ему шорты по битку сняли, но парень опытный и думаю отыграется быстро. сча много снимает обучающих видео для чайников вроде меня.
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чик
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Додано: Вів 27 лют, 2024 09:51
чик Вы же читаете Доу, у него недавно пост был за фан-токены. City, bar, alpine. Вроде логично все разложил, можно присмотреться к ним. Поищите пост
Я в такие стремаюсь пока.
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Игорь
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:03
The_Rebel написав:
Все, я не витримав... Купив биток на 10ку ще 28.02.2022 і хотів зняти в 2-річний ювілей через 2 дні. Бо перший рік взагалі плювався на рішення купити біток.
Я дивлюся, це як ставки на спорт - все рівно більшість програє тому що потрібно забезпечувати саму контору (спред по ставках, на рівнозначні події будуть коефіцієнти по 1,85). А тут ті ж самі комісії і т.п.
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
П.с. Побачу 28.02.2024 чи треба було не сходити з наміченого шляху))
Вже ясно, що не треба. Нащо ж ви так, хіба не бачите по графіку що біток на 100к іде - тоді б і продавали, а так... 🫤🫤
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:17
Читаю ваши комменты и складывается ощущение, что это всё МММ ) То есть, кто последний зайдёт в крипту на высокой цене, за того счёт и банкет
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:44
100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)
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Додано: Вів 27 лют, 2024 10:45
Игорь
сам боюся
у меня вже 30 альтов из которых половина старья - не услежу...
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