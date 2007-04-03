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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3364336533663367>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:02

  чик написав:Игорь
сам боюся :oops: у меня вже 30 альтов из которых половина старья - не услежу...

Це чистий гемблінг, який створює враження диверсифікації. Проте в крипті диверсфікація неможлива.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03

  asti написав:100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)

на сегодня пока так, а дальше посмотрим. конечно будут постоянно наезжать и душить, а жильё и т.д. есть возможность-варианты придбаты. маск продавал свой товар, в сальвадоре наверное тоже можно напрямую за биток ?
Востаннє редагувалось чик в Вів 27 лют, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03

  asti написав:100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)

Ось це погана новина. Таке я чую перед кожним забігом туземун.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:10

  airmax78 написав:
  asti написав:100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)

Ось це погана новина. Таке я чую перед кожним забігом туземун.

Кроме того, биткоин, как и другую крипту можно банально взломать и тогда что...?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:22

  asti написав:Кроме того, биткоин, как и другую крипту можно банально взломать и тогда что...?

а хату нельзя или как сча на оккупированных территориях. вообще в крипту вкладывают то, шо не жалко потерять - прописная истина... думаю все, кто попал предпочли бы иметь крипту на сегодня.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:59

Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Моя гра з криптою була зупинена сраним еторо на самому цікавому місці. Ублюдки. Скажіть, які біржі ще працюють з українцями + на них можна відкривати ризики на більш-менш серьозні суми?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:00

  asti написав:Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди... :( :(

Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:26

airmax78

OKX, Whitebit
Bybit, Htx (бывший Хуоби) - этим я чуть менее доверяю

Раскидайте просто на разные биржи, не держите в одном месте
elron
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:46

  SAndriy1 написав:
  asti написав:Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди... :( :(

Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим

Пусть не заходит. Нужно ж будет на ком-то ехать через год
То что на овер 50 столько людей зашло на эту ветку с банковской - хороший показатель :)
Игорь
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