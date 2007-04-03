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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 11:02
чик написав:Игорь
сам боюся
у меня вже 30 альтов из которых половина старья - не услежу...
Це чистий гемблінг, який створює враження диверсифікації. Проте в крипті диверсфікація неможлива.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03
asti написав:
100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)
на сегодня пока так, а дальше посмотрим. конечно будут постоянно наезжать и душить, а жильё и т.д. есть возможность-варианты придбаты. маск продавал свой товар, в сальвадоре наверное тоже можно напрямую за биток ?
Востаннє редагувалось чик
в Вів 27 лют, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:03
asti написав:
100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)
Ось це погана новина. Таке я чую перед кожним забігом туземун.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:10
airmax78 написав: asti написав:
100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)
Ось це погана новина. Таке я чую перед кожним забігом туземун.
Кроме того, биткоин, как и другую крипту можно банально взломать и тогда что...?
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asti
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:22
asti написав:
Кроме того, биткоин, как и другую крипту можно банально взломать и тогда что...?
а хату нельзя или как сча на оккупированных территориях. вообще в крипту вкладывают то, шо не жалко потерять - прописная истина... думаю все, кто попал предпочли бы иметь крипту на сегодня.
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чик
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:59
Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди...
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asti
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:47
Моя гра з криптою була зупинена сраним еторо на самому цікавому місці. Ублюдки. Скажіть, які біржі ще працюють з українцями + на них можна відкривати ризики на більш-менш серьозні суми?
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airmax78
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:00
asti написав:
Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди...
Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим
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SAndriy1
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:26
airmax78
OKX, Whitebit
Bybit, Htx (бывший Хуоби) - этим я чуть менее доверяю
Раскидайте просто на разные биржи, не держите в одном месте
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elron
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:46
SAndriy1 написав: asti написав:
Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди...
Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим
Пусть не заходит. Нужно ж будет на ком-то ехать через год
То что на овер 50 столько людей зашло на эту ветку с банковской - хороший показатель
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Игорь
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