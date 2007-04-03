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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:19
airmax78 написав:
Моя гра з криптою була зупинена сраним еторо на самому цікавому місці. Ублюдки. Скажіть, які біржі ще працюють з українцями + на них можна відкривати ризики на більш-менш серьозні суми?
никто серьезные суммы не держит на бирже
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Олежан
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:21
The_Rebel написав:
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
хахаха
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Олежан
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Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55
airmax78 написав: asti написав:
100% Проблема в том что крипта сама по себе не имеет никакой ценности - в квартире хоть жить можно, за доллары или евро что-то купить - она интересна ТОЛЬКО как инструмент спекуляций//)
Ось це погана новина. Таке я чую перед кожним забігом туземун.
Зараз почався етап, коли треба уважно слідкувати, коли вискочити. Через ЕТФ та наближаючийся халвінг зараз летимо угору без корекцій. До кінця цього року будемо тільки рости. А ось наступний рік вже буде цікаво. Постане питання, коли виходити. Якщо керуватися історичними 4-річними циклами, то це треба робити у серпні-вересні наступного року. А якщо історія не повториться, то тоді я не маю жодного розуміння коли це робити....
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:02
Олежан написав: The_Rebel написав:
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
хахаха
Ну чому хахаха? Є реальний профіт. Тепер можна знову зайти 57000 -> 69000 ( Бо коли проб'ємо попередній хай, може бути відкат униз).
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vitaxa2006
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:13
чик написав: вообще в крипту вкладывают то, шо не жалко потерять - прописная истина...
Нічого не готовий витрачати. С такою перспективою на старті навіть не знаходив. Ні сюди, ні в казіно
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:18
Невже скоро і я зможу вийти з Крипти... Чекаю ETC по 40...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:18
vitaxa2006 написав:
Зараз почався етап, коли треба уважно слідкувати, коли вискочити. Через ЕТФ та наближаючийся халвінг зараз летимо угору без корекцій. До кінця цього року будемо тільки рости. А ось наступний рік вже буде цікаво.
а шо в наступному році закінчуть гроші йти через ЕТФ?
наразі це тільки капля в морі зайшла....
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Олежан
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:19
vitaxa2006 написав: Олежан написав: The_Rebel написав:
Мій підсумок: 43000 -> 54400 - це десь 11% річних, тож прощай крипта, іксів не заробив, але краще піти переможцем.
хахаха
Ну чому хахаха? Є реальний профіт. Тепер можна знову зайти 57000 -> 69000 ( Бо коли проб'ємо попередній хай, може бути відкат униз).
так він же всьо..попрощався з кріптою)
тому зайде коли біток буде десь 250к+
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Олежан
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:37
airmax78 написав:
Це чистий гемблінг, який створює враження диверсифікації. Проте в крипті диверсфікація неможлива.
Кстати, можно даже делать ставки на курс битка. Сразу 2в1))
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Додано: Вів 27 лют, 2024 16:38
А в целом-то денек отличный!;)
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