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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3365336633673368
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

какие альты из свежего покупали? поделитесь идеями
Олежан
 
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нам важно ваше уникальное мнение, только чего столько народу набежало вдруг :?
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:33

  SAndriy1 написав:
  asti написав:Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди... :( :(

Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим

Мне крипта понадобится (надеюсь нет!) только в случае нелегального пересечения границы. Играть с воздухом не хочу, да и не совсем понятно по какому принципу формируется цена, вот скажите, что такого произошло вчера после обеда что биток скаконул с 51 до 54..?!
Нет никакого объяснения)) 🫥🫥
asti
 
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