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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 16:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
какие альты из свежего покупали? поделитесь идеями
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:58
2XL
нам важно ваше уникальное мнение, только чего столько народу набежало вдруг
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:33
Мне крипта понадобится (надеюсь нет!) только в случае нелегального пересечения границы. Играть с воздухом не хочу, да и не совсем понятно по какому принципу формируется цена, вот скажите, что такого произошло вчера после обеда что биток скаконул с 51 до 54..?!
Нет никакого объяснения)) 🫥🫥
Додано: Вів 27 лют, 2024 20:44
объяснения можно найти разные. во первых рынок бычий, может денег зашло на покупку битка и т.д и т.п. для 57+ их уже не надо
от лоханулся малёхо. хотел докупить тру па 0.05, а по ашибке купил па 5 ну и хрен с ним...
апять не могу на банан зайти. требует то ключ, то двухфакторку. всё делаю, а он сбрасывает. это вже 2ой раз, раньше заходил без проблем ничо не понимаю...
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
може еще де на каком компе висит банан? Лучше его там закрыть или попробовать перезайти сначала там.
Я (пере)захожу через фотку смартом QR-кода с монитора компа. А на смарте постоянно поддерживаю актуальным вход через палец
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:34
asti
Есть принципы работы рынка, любого. Вы , например, разбираетесь в том, как на арбитраже курса гривна/доллар зарабатывать. Здесь есть тоже свои и я их далеко не все знаю. Поэтому изложу собственное понимание:
1. Цикличность рынка указывает, что мы находимся в глобально растущем (бычьем) рынке - то есть , идет вверх с коррекциями, но небольшими.
2. Особенность этого цикла - в появившихся крупных покупателях (ETF фонды одни из них), которые выкупают биткойн по любой цене (условно живут с комиссий). Они сейчас не дают уйти цене вниз. Рынку нужна волатильность: нет возможности продавить цену вниз - под давлением покупателя цена уйдет вверх.
3. Уменьшилось предложение биткойна на биржах. Причины разные, основная - ожидание более высокой (в разы) цены в диапазоне год.
4. Преобладание у адептов классического теханализа в крипте (при взятии каждого нового уровня) при росте шортовых настроений - рынок их тоже знатно побрил вчера.
И много других причин. Кучинелли (респект снова) смог бы вам более толково объяснить.
При этом , обращу ваше внимание на тот факт, что альта ведет себя совсем иначе. И с коррекциями здесь дело обстоит куда более глубже)))
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