Додано: Вів 27 лют, 2024 21:34

asti

Есть принципы работы рынка, любого. Вы , например, разбираетесь в том, как на арбитраже курса гривна/доллар зарабатывать. Здесь есть тоже свои и я их далеко не все знаю. Поэтому изложу собственное понимание:

1. Цикличность рынка указывает, что мы находимся в глобально растущем (бычьем) рынке - то есть , идет вверх с коррекциями, но небольшими.

2. Особенность этого цикла - в появившихся крупных покупателях (ETF фонды одни из них), которые выкупают биткойн по любой цене (условно живут с комиссий). Они сейчас не дают уйти цене вниз. Рынку нужна волатильность: нет возможности продавить цену вниз - под давлением покупателя цена уйдет вверх.

3. Уменьшилось предложение биткойна на биржах. Причины разные, основная - ожидание более высокой (в разы) цены в диапазоне год.

4. Преобладание у адептов классического теханализа в крипте (при взятии каждого нового уровня) при росте шортовых настроений - рынок их тоже знатно побрил вчера.

И много других причин. Кучинелли (респект снова) смог бы вам более толково объяснить.

При этом , обращу ваше внимание на тот факт, что альта ведет себя совсем иначе. И с коррекциями здесь дело обстоит куда более глубже)))