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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3365336633673368
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

какие альты из свежего покупали? поделитесь идеями
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:58

2XL
нам важно ваше уникальное мнение, только чего столько народу набежало вдруг :?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:33

  SAndriy1 написав:
  asti написав:Если б ещё крипту было проще покупать/продавать -
как доллар в обменке, а то отправил и жди... :( :(

Меньше народа - больше кислорода))) оставайтесь при своем! Просто интересно : откуда вот это все у вас в голове?
Пришел , отдал деньги, сосканировал тут же парень QR-код, отправили - я поговорить со вторым не успел, как уже подтверждение о приходе пиликнуло!
В Европе в некоторых странах видел биткойноматы))) был в разных странах - везде получить можно деньги в обмен на Тезер. Кое-где можно и оплатить - не вижу смысла везде светиться с этим

Мне крипта понадобится (надеюсь нет!) только в случае нелегального пересечения границы. Играть с воздухом не хочу, да и не совсем понятно по какому принципу формируется цена, вот скажите, что такого произошло вчера после обеда что биток скаконул с 51 до 54..?!
Нет никакого объяснения)) 🫥🫥
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:44

  asti написав:Нет никакого объяснения)) 🫥🫥

объяснения можно найти разные. во первых рынок бычий, может денег зашло на покупку битка и т.д и т.п. для 57+ их уже не надо :?
от лоханулся малёхо. хотел докупить тру па 0.05, а по ашибке купил па 5 :x ну и хрен с ним...
апять не могу на банан зайти. требует то ключ, то двухфакторку. всё делаю, а он сбрасывает. это вже 2ой раз, раньше заходил без проблем :o ничо не понимаю...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:требует то ключ, то двухфакторку. всё делаю, а он сбрасывает. это вже 2ой раз, раньше заходил без проблем ничо не понимаю...
може еще де на каком компе висит банан? Лучше его там закрыть или попробовать перезайти сначала там.
Я (пере)захожу через фотку смартом QR-кода с монитора компа. А на смарте постоянно поддерживаю актуальным вход через палец :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:34

asti
Есть принципы работы рынка, любого. Вы , например, разбираетесь в том, как на арбитраже курса гривна/доллар зарабатывать. Здесь есть тоже свои и я их далеко не все знаю. Поэтому изложу собственное понимание:
1. Цикличность рынка указывает, что мы находимся в глобально растущем (бычьем) рынке - то есть , идет вверх с коррекциями, но небольшими.
2. Особенность этого цикла - в появившихся крупных покупателях (ETF фонды одни из них), которые выкупают биткойн по любой цене (условно живут с комиссий). Они сейчас не дают уйти цене вниз. Рынку нужна волатильность: нет возможности продавить цену вниз - под давлением покупателя цена уйдет вверх.
3. Уменьшилось предложение биткойна на биржах. Причины разные, основная - ожидание более высокой (в разы) цены в диапазоне год.
4. Преобладание у адептов классического теханализа в крипте (при взятии каждого нового уровня) при росте шортовых настроений - рынок их тоже знатно побрил вчера.
И много других причин. Кучинелли (респект снова) смог бы вам более толково объяснить.
При этом , обращу ваше внимание на тот факт, что альта ведет себя совсем иначе. И с коррекциями здесь дело обстоит куда более глубже)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:20

Amethyst
приложуха ведёт себя так же - один в один. буду вникать. у меня там мелочь, основное на битгете. он тогда не требовал верификации - токо логин и пароль, потом тоже сделал гемор. пришлось айдикарту открывать, бо старый паспорт их не устраивал. банан и геопей приняли старый :roll:
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:25

Ну с курсом гривна доллар всё более менее понятно (было до войны) хороший экспорт - гривна укрепляется, началась война - гривна упала, насыпали западные партнёры нам фантиков - опять укрепление, застопорилась помощь США - снова падаем. Иными словами в паре гривна/доллар, как и евро/доллар присутствует некая логика поддающаяся какому-то вычислению и, соответственно, каким-то прогнозам. То есть мы понимаем, что, например, чтобы там не случилось евро не будет стоить в 2 раза больше или меньше доллара, а гривна до конца года на межбанке вряд-ли опуститься ниже 40...
В случае с биткоином мне, например, совершенно непонятно сколько он будет стоить через полгода - 100000 или 30000, обе эти стоимости для меня одинаково вероятны. Хотя да, я склоняюсь к тому что вероятность увидеть 100к за биток
в этом году очень высока))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36

asti
тут в основном опыт прошлых халвингов (битка всё меньше, а майнинг вроде дороже) + та = это на мой хомячий взгляд. профи поправят если шо...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:20

  чик написав:asti
тут в основном опыт прошлых халвингов (битка всё меньше, а майнинг вроде дороже) + та = это на мой хомячий взгляд. профи поправят если шо...
Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден))
asti
 
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