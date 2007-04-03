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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3366336733683369
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:59

  asti написав:Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден))

Для начала стоит отметить, что у битка кое для кого работает и его изначальная функция: деньги. Но это в данном контексте даже не важно. Какая разница какое у сепульки применение кроме спекуляций, когда мы обсуждаем цену на бирже? Отсутствие другого применения говорит только о том, что если уйдут все спекулянты, то цена свалится в ноль. Но они же не уходят. Есть мировой спрос на определённую сумму в долларах. Если предложение в основном происходит из майнинга (свистят, что так), то удорожание майнинга приводит к уменьшению предложения, а значит к повышению цены. При этом уже прошедшее повышение цены спекулянтов не отпугивает и даже скорее привлекает потому, что даёт иллюзию, что так будет и дальше. Такой вот самоподдерживающийся дорожай, хоть и временами с откатами, когда спекулянтов таки удаётся немного напугать. Но, видимо, больше вкладывать не во что и они потом возвращаются.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 00:51

asti
начал писать, как формируется цена и пока пытался решать свои проблемы SAndriy1 и moveton вам ответили, а касаемо применения почитайте того же дж. несколько человек запостили, как просто можно поменять крипту на фиат - это деньги. покупай, сберегай и т.д. задаёте вопросы, на которые форумчане дают конкретные ответы, но вы их не замечаете. изучите сначала азы, потом рассуждайте, а так получается из пустого в порожнее или считаете разных "масков", фонды, других сторонников-покупателей-держателей и т.п. этого рискованного актива глупее вас :? за трейдеров вже молчу, но никто даром этим не занимается и деньги на ветер не выбрасывает...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 01:06

  airmax78 написав:Моя гра з криптою була зупинена сраним еторо на самому цікавому місці. Ублюдки. Скажіть, які біржі ще працюють з українцями + на них можна відкривати ризики на більш-менш серьозні суми?
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Dr_English
 
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  #<1 ... 3366336733683369
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