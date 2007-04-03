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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 23:59
asti написав:
Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден))
Для начала стоит отметить, что у битка кое для кого работает и его изначальная функция: деньги. Но это в данном контексте даже не важно. Какая разница какое у сепульки применение кроме спекуляций, когда мы обсуждаем цену на бирже? Отсутствие другого применения говорит только о том, что если уйдут все спекулянты, то цена свалится в ноль. Но они же не уходят. Есть мировой спрос на определённую сумму в долларах. Если предложение в основном происходит из майнинга (свистят, что так), то удорожание майнинга приводит к уменьшению предложения, а значит к повышению цены. При этом уже прошедшее повышение цены спекулянтов не отпугивает и даже скорее привлекает потому, что даёт иллюзию, что так будет и дальше. Такой вот самоподдерживающийся дорожай, хоть и временами с откатами, когда спекулянтов таки удаётся немного напугать. Но, видимо, больше вкладывать не во что и они потом возвращаются.
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moveton
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Додано: Сер 28 лют, 2024 00:51
asti
начал писать, как формируется цена и пока пытался решать свои проблемы SAndriy1
и moveton
вам ответили, а касаемо применения почитайте того же дж
. несколько человек запостили, как просто можно поменять крипту на фиат - это деньги. покупай, сберегай и т.д. задаёте вопросы, на которые форумчане дают конкретные ответы, но вы их не замечаете. изучите сначала азы, потом рассуждайте, а так получается из пустого в порожнее или считаете разных "масков", фонды, других сторонников-покупателей-держателей и т.п. этого рискованного актива глупее вас
за трейдеров вже молчу, но никто даром этим не занимается и деньги на ветер не выбрасывает...
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чик
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Додано: Сер 28 лют, 2024 01:06
airmax78 написав:
Моя гра з криптою була зупинена сраним еторо на самому цікавому місці. Ублюдки. Скажіть, які біржі ще працюють з українцями + на них можна відкривати ризики на більш-менш серьозні суми?
KuCoin.
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Dr_English
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:27
чик написав: asti написав:
Нет никакого объяснения)) 🫥🫥
объяснения можно найти разные. во первых рынок бычий, может денег зашло на покупку битка и т.д и т.п. для 57+ их уже не надо
от лоханулся малёхо. хотел докупить тру па 0.05, а по ашибке купил па 5
ну и хрен с ним...
апять не могу на банан зайти. требует то ключ, то двухфакторку. всё делаю, а он сбрасывает. это вже 2ой раз, раньше заходил без проблем
ничо не понимаю...
Та сама проблема була вчора. І це реально зупиняє від вкладання якихось серьозних коштів.
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airmax78
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:30
asti написав: чик написав:asti
тут в основном опыт прошлых халвингов (битка всё меньше, а майнинг вроде дороже) + та = это на мой хомячий взгляд. профи поправят если шо...
Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден))
Не повторюйте мою помилку. Я все це розповідав тут і при ціні 100 дол. США за біткоїн і при ціні 1000 дол. США за біткоїн. Що буде далі - ніхто не знає.
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airmax78
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:33
на битгете до 59500 чуток не допрыгнули пока, а может это вже коррекция-разворот...
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чик
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:56
чик написав:
на битгете до 59500 чуток не допрыгнули пока, а может это вже коррекция-разворот...
- и это ещё одна причина по которой я не захожу в крипту - ты постоянно находишься вот в этом состоянии: а может это уже разворот ...🤔🤔🤔 Нет, спасибо, нервы дороже))
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asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:21
asti написав: чик написав:
на битгете до 59500 чуток не допрыгнули пока, а может это вже коррекция-разворот...
- и это ещё одна причина по которой я не захожу в крипту - ты постоянно находишься вот в этом состоянии: а может это уже разворот ...🤔🤔🤔 Нет, спасибо, нервы дороже))
є декілька варіантів, можна спекулювати а можна і купити цифровий долар.
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sens
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:22
asti
привыкаешь, для меня это уже как игра. чего переживать ? всё равно будет выше и можно подумать спекулируя валютой с овгз не ошибаетесь и не нервничаете...
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чик
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