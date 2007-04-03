Додано: Вів 27 лют, 2024 23:59

asti написав: Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден)) Битка всё меньше, а майнинг вроде дороже... Вы так говорите, как будто речь идёт о нефти или металле - вы понимаете, что речь идёт об активе(?) В ПРИНЦИПЕ никому не нужном и не имеющем никакого разумного применения кроме спекуляций. Поэтому факт, что удорожание добычи чего-то никому не нужного ведёт к удорожанию этого самого ненужного для меня сомнителен если не сказать абсурден))

Для начала стоит отметить, что у битка кое для кого работает и его изначальная функция: деньги. Но это в данном контексте даже не важно. Какая разница какое у сепульки применение кроме спекуляций, когда мы обсуждаем цену на бирже? Отсутствие другого применения говорит только о том, что если уйдут все спекулянты, то цена свалится в ноль. Но они же не уходят. Есть мировой спрос на определённую сумму в долларах. Если предложение в основном происходит из майнинга (свистят, что так), то удорожание майнинга приводит к уменьшению предложения, а значит к повышению цены. При этом уже прошедшее повышение цены спекулянтов не отпугивает и даже скорее привлекает потому, что даёт иллюзию, что так будет и дальше. Такой вот самоподдерживающийся дорожай, хоть и временами с откатами, когда спекулянтов таки удаётся немного напугать. Но, видимо, больше вкладывать не во что и они потом возвращаются.