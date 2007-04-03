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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 12:59
Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
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airmax78
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