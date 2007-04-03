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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3367336833693370
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:25

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Як і на що можна обміняти крипту в Україні

Що для вас криптовалюта зараз? Сумнівний інструмент накопичення, чи вже перевірений та звичний? Можливо, ви вже використовуєте її для щоденних потреб? Поділіться своїми думками і досвідом.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:38

Бооже, чо я по 40 не накупився у кінці січня. Ото все дружина винна 8) :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:57

  чик написав:asti
привыкаешь, для меня это уже как игра. чего переживать ? всё равно будет выше и можно подумать спекулируя валютой с овгз не ошибаетесь и не нервничаете...
Нервничаю, конечно, но не в перманентном режиме. Вот мне упало сегодня утром 150k купона и я решаю, что мне делать, толи ещё бумаг докупить, толи ещё подождать пока доллар опуститься и купить его, но в любом случае уровень риска здесь на порядок ниже))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:58

  Amethyst написав:Бооже, чо я по 40 не накупився у кінці січня. Ото все дружина винна 8) :P :P
І в мене, до речі, десь на початку лютого, коли я сказав:
а може крипту купити, знайома чхнула... Ех...! 🫠🫠🫠
asti
 
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