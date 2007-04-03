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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 12:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:25
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇
Як і на що можна обміняти крипту в Україні
Що для вас криптовалюта зараз? Сумнівний інструмент накопичення, чи вже перевірений та звичний? Можливо, ви вже використовуєте її для щоденних потреб? Поділіться своїми думками і досвідом.
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:57
Нервничаю, конечно, но не в перманентном режиме. Вот мне упало сегодня утром 150k купона и я решаю, что мне делать, толи ещё бумаг докупить, толи ещё подождать пока доллар опуститься и купить его, но в любом случае уровень риска здесь на порядок ниже))
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:58
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