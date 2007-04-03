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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3368336933703371>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:25

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Як і на що можна обміняти крипту в Україні

Що для вас криптовалюта зараз? Сумнівний інструмент накопичення, чи вже перевірений та звичний? Можливо, ви вже використовуєте її для щоденних потреб? Поділіться своїми думками і досвідом.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:38

Бооже, чо я по 40 не накупився у кінці січня. Ото все дружина винна 8) :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:57

  чик написав:asti
привыкаешь, для меня это уже как игра. чего переживать ? всё равно будет выше и можно подумать спекулируя валютой с овгз не ошибаетесь и не нервничаете...
Нервничаю, конечно, но не в перманентном режиме. Вот мне упало сегодня утром 150k купона и я решаю, что мне делать, толи ещё бумаг докупить, толи ещё подождать пока доллар опуститься и купить его, но в любом случае уровень риска здесь на порядок ниже))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:58

  Amethyst написав:Бооже, чо я по 40 не накупився у кінці січня. Ото все дружина винна 8) :P :P
І в мене, до речі, десь на початку лютого, коли я сказав:
а може крипту купити, знайома чхнула... Ех...! 🫠🫠🫠
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:08

  airmax78 написав:Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
Не знаю, хто там у вас пдрси, але, наприклад, у Кропі лише одна контора серйозно займається криптою, я вже цікавився як відбувається процес купівлі/продажу - ти пишеш їм у телеграмі, тобі дають адресу гаманця, ти переводиш туди монети і отримуєш код по якому в їх обмінці забираєш гроші. Ну, коли ринок зростає і більше беруть то добре - внести гроші завжди можна. А що буде як начнуть масовано зливати - я не впевнений, що ця контора з офісом у Дніпрі зможе знайти стільки готівки щоби розрахуватися з людьми. Це для мене теж стримуючий фактор. Тим більше що зараз особливо не поїздиш по країні))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

биток 61к
только начинается разгон
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:54

  asti написав:
  airmax78 написав:Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
Не знаю, хто там у вас пдрси, але, наприклад, у Кропі лише одна контора серйозно займається криптою, я вже цікавився як відбувається процес купівлі/продажу - ти пишеш їм у телеграмі, тобі дають адресу гаманця, ти переводиш туди монети і отримуєш код по якому в їх обмінці забираєш гроші. Ну, коли ринок зростає і більше беруть то добре - внести гроші завжди можна. А що буде як начнуть масовано зливати - я не впевнений, що ця контора з офісом у Дніпрі зможе знайти стільки готівки щоби розрахуватися з людьми. Це для мене теж стримуючий фактор. Тим більше що зараз особливо не поїздиш по країні))

Не надо оно вам. Карусель - наше все.
Вы тут постите для того чтобы вас уговаривали ? Решил что крипта - скам, много подводных камней - так тому и быть.
Нафига писать каждый день ?
Для примера. Я с корешем бухаю на лавке возле подъезда каждое утро. Ты - свидетель Иегова, выходишь к церковь каждый день и проходя мимо нас в своем пиджачке со школьного выпускного, говоришь что бухать плохо.
Ну ты серьезно думаешь, что авторитет в наших глазах ? Мы радуемся жизни, а ты ее проживаешь. Не думал, сколько за сегодня недозаработал находясь не в крипте ? Вот только за сегодня
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:40

Вы знаете, я буквально вчера общался с одной из банковских работниц и она, когда речь зашла о биткоине, с сияющим гордостью и самодовольством взглядом заявила: а я тоже купила в том году БИТКОИНОВ на Бинансе! На уточняющий вопрос: сколько? с не меньшим самодовольством заявила - на 100 долларов! Это я к чему, а к тому, что даже если бы я в неё (крипту) и вошёл то максимум на пару-тройку тысяч и соответственно говорить о том сколько я недозаработал...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:55

asti кто такая банковская работница ? Человек который заслуживает вашего внимания ? Вы намного умнее ее и ей подобных, судя по фотографии рабочего дня.
Игорь
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