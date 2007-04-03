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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3368336933703371
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:58

  asti написав: даже если бы я в неё(крипту) и вошёл

Только сейчас въехал. Я вас уважаю
Игорь
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  #<1 ... 3368336933703371
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