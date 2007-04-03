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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 18:58
asti написав:
даже если бы я в неё
(крипту) и вошёл
Только сейчас въехал. Я вас уважаю
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Игорь
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:34
64 -8%
мало?!!
ждемс 51500!!
Я тільки в ТРУфель зміг перезайти на 0,059..
де там ті шортисти, коли вони думають заходити?
Бооже, а Ріпла яке трусливе, прям як ТРУ ))
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 28 лют, 2024 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Amethyst
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:41
Всё! Развернулся биток!
64000 - был максимум на Битфинексе!!
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asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:44
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asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:44
asti написав:
Всё! Развернулся биток!
64000 - был максимум на Битфинексе!!
😱😱😱
єт не разворот, єт пока отскок... на 15 мин, ніряйте ))
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Amethyst
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:45
Красиво. Як завжди.
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airmax78
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:47
Сливайтесь глупцы! 😜😜😜
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asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:26
Amethyst
всі хто бавиться в так звану криптовалюту повні бовдури
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Yuri_61
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:34
Yuri_61 написав:Amethyst
всі хто бавиться в так звану криптовалюту повні бовдури
Тобто, ті хто отримав за місяць 50% прибутку -- бовдури ?!!
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