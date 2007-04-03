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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3368336933703371
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:58

  asti написав: даже если бы я в неё(крипту) и вошёл

Только сейчас въехал. Я вас уважаю
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:34

64 -8%
мало?!!
ждемс 51500!! :P :P

Я тільки в ТРУфель зміг перезайти на 0,059..

де там ті шортисти, коли вони думають заходити? :mrgreen:

Бооже, а Ріпла яке трусливе, прям як ТРУ ))
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 28 лют, 2024 19:46, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:41

Всё! Развернулся биток!
64000 - был максимум на Битфинексе!!
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:44

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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:44

  asti написав:Всё! Развернулся биток!
64000 - был максимум на Битфинексе!!
😱😱😱

єт не разворот, єт пока отскок... на 15 мин, ніряйте ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Красиво. Як завжди.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:47

Сливайтесь глупцы! 😜😜😜
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:48

  airmax78 написав:Красиво. Як завжди.

И время оч. удобное -- все дома, все за компами, все под контролем :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:26

Amethyst

всі хто бавиться в так звану криптовалюту повні бовдури
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:34

  Yuri_61 написав:Amethyst

всі хто бавиться в так звану криптовалюту повні бовдури

Тобто, ті хто отримав за місяць 50% прибутку -- бовдури ?!!
Amethyst
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