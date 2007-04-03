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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3370337133723373>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:13

на бтс 70+ только хрен выведешь на карту :mrgreen: грят через геопей без проблем, но там комса конская 16% + банк 4% :o
чик
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:18

  Игорь написав:
  asti написав:
  airmax78 написав:Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси.
Не знаю, хто там у вас пдрси, але, наприклад, у Кропі лише одна контора серйозно займається криптою, я вже цікавився як відбувається процес купівлі/продажу - ти пишеш їм у телеграмі, тобі дають адресу гаманця, ти переводиш туди монети і отримуєш код по якому в їх обмінці забираєш гроші. Ну, коли ринок зростає і більше беруть то добре - внести гроші завжди можна. А що буде як начнуть масовано зливати - я не впевнений, що ця контора з офісом у Дніпрі зможе знайти стільки готівки щоби розрахуватися з людьми. Це для мене теж стримуючий фактор. Тим більше що зараз особливо не поїздиш по країні))

Не надо оно вам. Карусель - наше все.
Вы тут постите для того чтобы вас уговаривали ? Решил что крипта - скам, много подводных камней - так тому и быть.
Нафига писать каждый день ?
Для примера. Я с корешем бухаю на лавке возле подъезда каждое утро. Ты - свидетель Иегова, выходишь к церковь каждый день и проходя мимо нас в своем пиджачке со школьного выпускного, говоришь что бухать плохо.
Ну ты серьезно думаешь, что авторитет в наших глазах ? Мы радуемся жизни, а ты ее проживаешь. Не думал, сколько за сегодня недозаработал находясь не в крипте ? Вот только за сегодня

Примерно то же хотел написать, но был занят с этой негодной криптой :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:геопей
Ну 70-16% = 58 на Банане :mrgreen:
Геопей юзают арбитражники для быстрой шаровой перекидки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:22

asti
шо картинки, насмотрелся за 7лет - матчасть учите...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да, такие дни год кормят. Важны даже не абсолютные цифры, а волатильность. Да , для инвест части хороши большие цифры - ничего не делаешь, зашел в приложение и офигел как вырос депозит в дол эквиваленте. Но для торговли, сегодня - это топ! На AI туда-обратно трижды проехался, APT наконец-то красавец, даже DOGE сегодня проявил себя. Ну и под занавес ВТС продал по 63500 и забрал назад по 60500 - добавил на последней несложной операции за 15 минут 300 баксов.
ТО ASTI: сегодня зашли купоны по февралю 25 и 27 года - решил добрать себе января 26.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:34

  SAndriy1 написав:Да, такие дни год кормят. Важны даже не абсолютные цифры, а волатильность. Да , для инвест части хороши большие цифры - ничего не делаешь, зашел в приложение и офигел как вырос депозит в дол эквиваленте. Но для торговли, сегодня - это топ! На AI туда-обратно трижды проехался, APT наконец-то красавец, даже DOGE сегодня проявил себя. Ну и под занавес ВТС продал по 63500 и забрал назад по 60500 - добавил на последней несложной операции за 15 минут 300 баксов.
ТО ASTI: сегодня зашли купоны по февралю 25 и 27 года - решил добрать себе января 26.
А где торгуете, на Битфинексе?
63500 - налили кому-то или ваш оффер сняли?
ЗЫ: если конгресс проголосует, возможно и я доберу))
ЗЫ ЗЫ: мне упал купон 158000,
- погасил кредитку за январь 8600.
Считайте сами... 😏😏😏
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:36

  SAndriy1 написав:Да, такие дни год кормят. Важны даже не абсолютные цифры, а волатильность. Да , для инвест части хороши большие цифры - ничего не делаешь, зашел в приложение и офигел как вырос депозит в дол эквиваленте. Но для торговли, сегодня - это топ! На AI туда-обратно трижды проехался, APT наконец-то красавец, даже DOGE сегодня проявил себя. Ну и под занавес ВТС продал по 63500 и забрал назад по 60500 - добавил на последней несложной операции за 15 минут 300 баксов.
ТО ASTI: сегодня зашли купоны по февралю 25 и 27 года - решил добрать себе января 26.

В такі дні - головне тримати голову холодною і не піддатись ажіотажу щоб з трейдера не перетворитись на довгострокового інвестора, або на їжу для китів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:02

у рбн неплохая волатильность, 4раза выходил-заходил...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:03

  Amethyst написав:
  Yuri_61 написав:Amethyst

всі хто бавиться в так звану криптовалюту повні бовдури

Тобто, ті хто отримав за місяць 50% прибутку -- бовдури ?!!

Год назад человек продал 2к в севен -15 куе для покупки битка.
Как я ему завидую
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:19

  asti написав:
  SAndriy1 написав:Да, такие дни год кормят. Важны даже не абсолютные цифры, а волатильность. Да , для инвест части хороши большие цифры - ничего не делаешь, зашел в приложение и офигел как вырос депозит в дол эквиваленте. Но для торговли, сегодня - это топ! На AI туда-обратно трижды проехался, APT наконец-то красавец, даже DOGE сегодня проявил себя. Ну и под занавес ВТС продал по 63500 и забрал назад по 60500 - добавил на последней несложной операции за 15 минут 300 баксов.
ТО ASTI: сегодня зашли купоны по февралю 25 и 27 года - решил добрать себе января 26.
А где торгуете, на Битфинексе?
63500 - налили кому-то или ваш оффер сняли?
ЗЫ: если конгресс проголосует, возможно и я доберу))
ЗЫ ЗЫ: мне упал купон 158000,
- погасил кредитку за январь 8600.
Считайте сами... 😏😏😏

1. Бинанс и Байбит
2. Ставлю ордера, как правило лимитные. Продал 63500, выставил на покупку по 60500 - на нем купил
3. А как снискать на хлеб насущный? Заходил в ОГВЗ при курсе 42 - пока по 3 купона снял на них. Более поздние покупки при 38 и по 2 купона снял. Летом хочу пару-тройку тысяч ОГВЗ продать (после очередного купона в мае) май 26 и май 27 - при нынешнем курсе плюс 70% в долларе должно получится, поглядим по факту по какому курсу выйду
SAndriy1
 
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