Игорь написав:

asti написав: airmax78 написав: Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси. Я зараз розумію що вони мене тупо пограбували - ссадили з потягу за дні до початку великого бул рану. І я не здивуюсь якщо вони тупо викупили мою позицію, бо навіть попередження не було (я ж міг крипту вивести якщо вони рахунок мені зібрались закривати). Рідкісні пдрси. Не знаю, хто там у вас пдрси, але, наприклад, у Кропі лише одна контора серйозно займається криптою, я вже цікавився як відбувається процес купівлі/продажу - ти пишеш їм у телеграмі, тобі дають адресу гаманця, ти переводиш туди монети і отримуєш код по якому в їх обмінці забираєш гроші. Ну, коли ринок зростає і більше беруть то добре - внести гроші завжди можна. А що буде як начнуть масовано зливати - я не впевнений, що ця контора з офісом у Дніпрі зможе знайти стільки готівки щоби розрахуватися з людьми. Це для мене теж стримуючий фактор. Тим більше що зараз особливо не поїздиш по країні)) Не знаю, хто там у вас пдрси, але, наприклад, у Кропі лише одна контора серйозно займається криптою, я вже цікавився як відбувається процес купівлі/продажу - ти пишеш їм у телеграмі, тобі дають адресу гаманця, ти переводиш туди монети і отримуєш код по якому в їх обмінці забираєш гроші. Ну, коли ринок зростає і більше беруть то добре - внести гроші завжди можна. А що буде як начнуть масовано зливати - я не впевнений, що ця контора з офісом у Дніпрі зможе знайти стільки готівки щоби розрахуватися з людьми. Це для мене теж стримуючий фактор. Тим більше що зараз особливо не поїздиш по країні))

Не надо оно вам. Карусель - наше все.Вы тут постите для того чтобы вас уговаривали ? Решил что крипта - скам, много подводных камней - так тому и быть.Нафига писать каждый день ?Для примера. Я с корешем бухаю на лавке возле подъезда каждое утро. Ты - свидетель Иегова, выходишь к церковь каждый день и проходя мимо нас в своем пиджачке со школьного выпускного, говоришь что бухать плохо.Ну ты серьезно думаешь, что авторитет в наших глазах ? Мы радуемся жизни, а ты ее проживаешь. Не думал, сколько за сегодня недозаработал находясь не в крипте ? Вот только за сегодня