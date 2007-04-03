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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3370337133723373
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:37

Если всё так и есть, завидую...

Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зображення
Мнение: Из ~100 миллиардов долларов, которые вчера были вложены в биткойны, только ~2% поступило от притоков ETF.

Это не институциональная инициатива, это чистый розничный FOMO

Чувствуется интерес astiподобных
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:55

  asti написав:Если всё так и есть, завидую...

Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉

мне в любви везёт так же, как карликовой звезде в чёрной дыре - беспросветная обречённость))
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 23:06

  Бетон написав:
  asti написав:Если всё так и есть, завидую...

Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉

мне в любви везёт так же, как карликовой звезде в чёрной дыре - беспросветная обречённость))

Спасибо за откровенность,
но моя реплика была адресована не вам... 😏😏😏
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 23:10

  Игорь написав:
Мнение: Из ~100 миллиардов долларов, которые вчера были вложены в биткойны, только ~2% поступило от притоков ETF.

Это не институциональная инициатива, это чистый розничный FOMO

Чувствуется интерес astiподобных

Не знаю насчёт ASTIподобных, но сам asti в этот вертеп пока ничего не вложил...😇😇😇
asti
 
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