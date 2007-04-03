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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 22:37
Если всё так и есть, завидую...
Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉
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asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:43
Мнение: Из ~100 миллиардов долларов, которые вчера были вложены в биткойны, только ~2% поступило от притоков ETF.
Это не институциональная инициатива, это чистый розничный FOMO
Чувствуется интерес asti
подобных
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Игорь
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:55
asti написав:
Если всё так и есть, завидую...
Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉
мне в любви везёт так же, как карликовой звезде в чёрной дыре - беспросветная обречённость))
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Бетон
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:06
Бетон написав: asti написав:
Если всё так и есть, завидую...
Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉
мне в любви везёт так же, как карликовой звезде в чёрной дыре - беспросветная обречённость))
Спасибо за откровенность,
но моя реплика была адресована не вам... 😏😏😏
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Додано: Сер 28 лют, 2024 23:10
Игорь написав:
Мнение: Из ~100 миллиардов долларов, которые вчера были вложены в биткойны, только ~2% поступило от притоков ETF.
Это не институциональная инициатива, это чистый розничный FOMO
Чувствуется интерес asti
подобных
Не знаю насчёт ASTIподобных, но сам asti в этот вертеп пока ничего не вложил...😇😇😇
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asti
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