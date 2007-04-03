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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3371337233733374
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 09:56

asti
это шутка :? на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях :(
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26

  asti написав:
  SAndriy1 написав:
  asti написав:Если всё так и есть, завидую...

Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉

Спасибо, все ок))) 31 год вместе с любимой)))
Относительно вложений есть и не очень - 6000 квадратов склада в Днепре сдаются , но с началом войны рентабельность 3% годовых и Шахед уже забор подправил!

Почему же не продаёте склад? - через полгода (возможно) линия фронта будет уже у Днепра... 🧐🧐🧐

Ничего не стоит сейчас
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:55

У зв'язку з низьким попитом і відсутністю трейдерського інтересу ми прийняли рішення провести делістинг активу USD на KUNA.

🔹 Торги у парі BTC/USD будуть зупинені 29 лютого 2024 року
🔹 Торги у парі USDT/USD будуть зупинені 31 березня 2024 року
🔹 Депозит та вивід активу USD буде закрито 30 квітня 2024 року

Просимо власників активу USD обміняти його на інший актив або здійснити вивід в зазначені терміни.

З повагою, команда KUNA
greenozon
 
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