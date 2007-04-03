asti
это шутка на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лют, 2024 09:56
asti
это шутка на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26
Ничего не стоит сейчас
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:55
У зв'язку з низьким попитом і відсутністю трейдерського інтересу ми прийняли рішення провести делістинг активу USD на KUNA.
🔹 Торги у парі BTC/USD будуть зупинені 29 лютого 2024 року
🔹 Торги у парі USDT/USD будуть зупинені 31 березня 2024 року
🔹 Депозит та вивід активу USD буде закрито 30 квітня 2024 року
Просимо власників активу USD обміняти його на інший актив або здійснити вивід в зазначені терміни.
З повагою, команда KUNA
Додано: Чет 29 лют, 2024 14:47
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Додано: Чет 29 лют, 2024 16:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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