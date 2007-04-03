asti
это шутка на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лют, 2024 09:56
asti
это шутка на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26
Ничего не стоит сейчас
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:55
У зв'язку з низьким попитом і відсутністю трейдерського інтересу ми прийняли рішення провести делістинг активу USD на KUNA.
🔹 Торги у парі BTC/USD будуть зупинені 29 лютого 2024 року
🔹 Торги у парі USDT/USD будуть зупинені 31 березня 2024 року
🔹 Депозит та вивід активу USD буде закрито 30 квітня 2024 року
Просимо власників активу USD обміняти його на інший актив або здійснити вивід в зазначені терміни.
З повагою, команда KUNA
Додано: Чет 29 лют, 2024 14:47
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Bitcoin має найбільший місячний приріст з 2020 року, — Reuters
Останніми днями вартість біткоіна зростає по декілька тисяч на день. Як довго, на вашу думку, протримається така тенденція? Які новини та події вплинули на таку активізацію зростання?
Додано: Чет 29 лют, 2024 15:11
дж "очнулся" и выложил свежий прогноз, илья видео снял практически идентичное - пожуём...
Востаннє редагувалось чик в Чет 29 лют, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лют, 2024 16:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:57
потом увидишь, с лета раза 3-4 покупал-продавал. сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...
ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...
з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...
Додано: Суб 02 бер, 2024 10:07
Как считаете, в этом году еще будет отскок вниз (5-10% не в счет) по битку или уже только вверх до осени следующего года, а потом снова год медвежки?
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