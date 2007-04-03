Додано: Суб 02 бер, 2024 12:42

vitaxa2006

мне кажется может до 45-50т., а читая и слушая новости и анализы = 50/50 какабычна. с соланой и догами буду разбираться, бо есть сомнения шо скамотозили. не вериться шо не ставил 150-200т. и выше или сам лоханулся, теперь надо как то пытаться выкрутиться и бсхн надо было таки брать после новостей про етф...

к прогнозам по крипте отношение скептическое - практически ни один чел такого роста не ожидал, а хокамака, с которого большинство уже давно только стебётся ешё с полгода взад или раньше грил шо всё, теперь токо вверх (не дословно). от и разберись... штаты и большинство других стран ставят палки - надо ехать в сальвадор. тоже прикалывались с них, когда биток падал, а сча 40% +... жаль Кучинелли блоканули, нестандартно мыслил.

вайтбит в статусе повысили, может туда часть закинуть. регился там давно, но не торговал. кто там из местных торгует и как оно ?