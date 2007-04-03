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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3372337333743375>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 09:56

asti
это шутка :? на форексе и крипте спекули понятно, а простой-пересичный не...
солянка вся ушла, надо докупать непонятно на каких уровнях :(
лайт растёт, раньше 110 не начну продавать...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26

  asti написав:
  SAndriy1 написав:
  asti написав:Если всё так и есть, завидую...

Вам, видимо, сильно не везёт в любви//))) 😉😉😉

Спасибо, все ок))) 31 год вместе с любимой)))
Относительно вложений есть и не очень - 6000 квадратов склада в Днепре сдаются , но с началом войны рентабельность 3% годовых и Шахед уже забор подправил!

Почему же не продаёте склад? - через полгода (возможно) линия фронта будет уже у Днепра... 🧐🧐🧐

Ничего не стоит сейчас
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:55

У зв'язку з низьким попитом і відсутністю трейдерського інтересу ми прийняли рішення провести делістинг активу USD на KUNA.

🔹 Торги у парі BTC/USD будуть зупинені 29 лютого 2024 року
🔹 Торги у парі USDT/USD будуть зупинені 31 березня 2024 року
🔹 Депозит та вивід активу USD буде закрито 30 квітня 2024 року

Просимо власників активу USD обміняти його на інший актив або здійснити вивід в зазначені терміни.

З повагою, команда KUNA
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:47

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Bitcoin має найбільший місячний приріст з 2020 року, — Reuters

Останніми днями вартість біткоіна зростає по декілька тисяч на день. Як довго, на вашу думку, протримається така тенденція? Які новини та події вплинули на таку активізацію зростання?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:11

дж "очнулся" и выложил свежий прогноз, илья видео снял практически идентичное - пожуём...
Востаннє редагувалось чик в Чет 29 лют, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:лайт растёт, раньше 110 не начну продавать..

зачем держишь эту бесперспективную монету?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 21:57

  Олежан написав:зачем держишь эту бесперспективную монету?

потом увидишь, с лета раза 3-4 покупал-продавал. сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...
ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил 8) его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...
з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:07

  чик написав:
  Олежан написав:зачем держишь эту бесперспективную монету?

потом увидишь, с лета раза 3-4 покупал-продавал. сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...
ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил 8) его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...
з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...

Как считаете, в этом году еще будет отскок вниз (5-10% не в счет) по битку или уже только вверх до осени следующего года, а потом снова год медвежки?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 12:42

vitaxa2006
мне кажется может до 45-50т., а читая и слушая новости и анализы = 50/50 какабычна. с соланой и догами буду разбираться, бо есть сомнения шо скамотозили. не вериться шо не ставил 150-200т. и выше или сам лоханулся, теперь надо как то пытаться выкрутиться и бсхн надо было таки брать после новостей про етф...
к прогнозам по крипте отношение скептическое - практически ни один чел такого роста не ожидал, а хокамака, с которого большинство уже давно только стебётся ешё с полгода взад или раньше грил шо всё, теперь токо вверх (не дословно). от и разберись... штаты и большинство других стран ставят палки - надо ехать в сальвадор. тоже прикалывались с них, когда биток падал, а сча 40% +... жаль Кучинелли блоканули, нестандартно мыслил.
вайтбит в статусе повысили, может туда часть закинуть. регился там давно, но не торговал. кто там из местных торгует и как оно ?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Игорь
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