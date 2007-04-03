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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
что делать будет со своей криптовалютой, когда интернета не будет (война и т.п.) или придумают более модное увлечение взамен битка и зефира?
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:35
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через Менору (Днепр) по 39,4174
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