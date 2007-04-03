Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29
Yuri_61
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:35
Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через
Менору
(Днепр) по 39,4174
Amethyst
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:34
Amethyst Какая была для Вас комиссия сети в Меноре при покупке USDT?
Dr_English
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Додано: Нед 03 бер, 2024 03:50
Amethyst написав: Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через
Менору
(Днепр) по 39,4174
Вы имели ввиду не саму Менору, а сталинку на углу Алейхема и Успенской площади? Ну где вина элитные недавно продавали
барабашов
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Додано: Нед 03 бер, 2024 09:41
Те саме що і всі депозитчики , а також ті у кого облігації , а також гроші на поточних рахунках.
Паперова готівка наше все, а ще краще золото у дрібних злитках, Зброя і патрони до неї та тушонка
yama
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:49
Dr_English написав: Amethyst
Какая была для Вас комиссия сети в Меноре при покупке USDT?
Народ, я просто подписан в тг на Менору. Анализирую )
Amethyst
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:56
барабашов написав: Amethyst написав: Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через
Менору
(Днепр) по 39,4174
Вы имели ввиду не саму Менору, а сталинку на углу Алейхема и Успенской площади? Ну где вина элитные недавно продавали
На углу - это вроде называется "На моменте". А Менора - это в этом же доме но другой угол, к синагоге. Раньше была вывеска V kurse
SAndriy1
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:56
Dr_English написав: Amethyst
Какая была для Вас комиссия сети в Меноре при покупке USDT?
Через Трон без комиссии
SAndriy1
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Додано: Нед 03 бер, 2024 20:46
чик написав: Олежан написав:
зачем держишь эту бесперспективную монету?
потом увидишь.
Уже можно смотреть, но монета тормознутая. Брал в аккурат перед халвингом, так в 0 и продал, не взял ничего, по-моему даже небольшой минус, но там некритично.
У меня есть lunc с нулем в 0.001 Весь портфель тянет вниз. Я думаю, что не дождусь 0
Игорь
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Додано: Нед 03 бер, 2024 21:21
Amethyst написав: Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через
Менору
(Днепр) по 39,4174
Я здесь за иксами, 0,5 % это к Баффету и
asti
Игорь
Повідомлень: 1089
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