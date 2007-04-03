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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3373337433753376
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:26

Игорь тормоз, но стабильный. летом продавал па 113, на 55+ ордер не стоял, а можно было 2х сделать. па 70 решился зайти. дж також считает шо 100-114 ещё увидим и надеюсь альтсезона ещё не було...
з.ы. от ещё отум чуток не достал до моих 0.6-066 и уни до 9.6, почти вся "моя" альта так :(
Востаннє редагувалось чик в Нед 03 бер, 2024 21:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:35

  Yuri_61 написав:что делать будет со своей криптовалютой, когда интернета не будет (война и т.п.) или придумают более модное увлечение взамен битка и зефира? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В силу своего возраста вы потеряли нюх к наживе. Вам уже поздно в наш поезд. Огород, рыбалочка, на выходных взять внука к себе, который не хочет, потому что у деда нету пятой плойки. Остается только кошмарить кассиршу примата транспортиром и циркулем.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:45

Порадьте обмінку у Львові.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:08

Вави полетіли )
Ну шоо, за місяць +100% москалики зроблять?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

EOS, ZEC удивили
старые говнопроекты растут

к чему бы это?
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