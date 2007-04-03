Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3374337533763377 Додано: Пон 04 бер, 2024 21:27 чик написав: сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...

ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...

з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"... сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купилего, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать ипару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...



Солана укаталась благодаря краху FTX,бо Аламеда рисерч,афилированая с биржей структура,сидела в ней по уши в 2022...В конце прошлого года,все сработало в точности да наоборот...В октябре суд разрешил реализацию активов биржи FTX...и вуаля,вдруг начался этот безудержный рост,а Солану надули как шарик...Много людей до сих пор связи не видят и мышей не ловят...В итоге,актив с приличной капой пампанули как какой то шиткоин на 15 иксов...

Что касается Зека и Дэша,им пока еще дают дышать на том же Банане лищь потому,что это в неполной мере анонимные монеты и их имеется возможность отследить транзакции..Хотя,в любой момент могут выкинуть нахрен и закрыть двери,как это сделало уже много других бирж,тот же ОКХ...всех,без исключения.Ну,а Монере,теперь считаю пиз... полная,из за ее же ананонимности,скоро ее отовсюду уберут и любители,будут хранить ее на своих леджерах.. Солана укаталась благодаря краху FTX,бо Аламеда рисерч,афилированая с биржей структура,сидела в ней по уши в 2022...В конце прошлого года,все сработало в точности да наоборот...В октябре суд разрешил реализацию активов биржи FTX...и вуаля,вдруг начался этот безудержный рост,а Солану надули как шарик...Много людей до сих пор связи не видят и мышей не ловят...В итоге,актив с приличной капой пампанули как какой то шиткоин на 15 иксов...Что касается Зека и Дэша,им пока еще дают дышать на том же Банане лищь потому,что это в неполной мере анонимные монеты и их имеется возможность отследить транзакции..Хотя,в любой момент могут выкинуть нахрен и закрыть двери,как это сделало уже много других бирж,тот же ОКХ...всех,без исключения.Ну,а Монере,теперь считаю пиз... полная,из за ее же ананонимности,скоро ее отовсюду уберут и любители,будут хранить ее на своих леджерах.. osafly

Повідомлень: 1627 З нами з: 29.05.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 бер, 2024 21:32 Игорь написав: Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0% Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%



А потом в один прекрасный момент,Банан заблокирует кошель и выдвинет притензии что крипта поступила из скомпрометированных,нечистых кошельков...Нарушены условия пользования ресурса...бла-бла-бла...На днях раздували как раз новость что Банан начал под надуманными предлогами блочить аккаунты Украинцев...Месяц разбираются,потом дают время забрать средства(на том хоть спасибо) и блочат акк на постоянно.Именно касаемо из за вводов-выводов крипты...В телеге Банана,раздули целый срач по этому поводу,на 4 сотни сообщений..Нет дыма без огня.Не знаю-соответсвует действительности или нет...или то происки конкурентов. А потом в один прекрасный момент,Банан заблокирует кошель и выдвинет притензии что крипта поступила из скомпрометированных,нечистых кошельков...Нарушены условия пользования ресурса...бла-бла-бла...На днях раздували как раз новость что Банан начал под надуманными предлогами блочить аккаунты Украинцев...Месяц разбираются,потом дают время забрать средства(на том хоть спасибо) и блочат акк на постоянно.Именно касаемо из за вводов-выводов крипты...В телеге Банана,раздули целый срач по этому поводу,на 4 сотни сообщений..Нет дыма без огня.Не знаю-соответсвует действительности или нет...или то происки конкурентов. osafly

Повідомлень: 1627 З нами з: 29.05.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11242 , 11243 , 11244

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53 112433 253075922

yama Пон 04 бер, 2024 21:57 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7978 23157750

Hotab П'ят 22 гру, 2023 23:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52 6 103646

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 17:27