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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 21:27
чик написав:
сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...
ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил
его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...
з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly
пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...
Солана укаталась благодаря краху FTX,бо Аламеда рисерч,афилированая с биржей структура,сидела в ней по уши в 2022...В конце прошлого года,все сработало в точности да наоборот...В октябре суд разрешил реализацию активов биржи FTX...и вуаля,вдруг начался этот безудержный рост,а Солану надули как шарик...Много людей до сих пор связи не видят и мышей не ловят...В итоге,актив с приличной капой пампанули как какой то шиткоин на 15 иксов...
Что касается Зека и Дэша,им пока еще дают дышать на том же Банане лищь потому,что это в неполной мере анонимные монеты и их имеется возможность отследить транзакции..Хотя,в любой момент могут выкинуть нахрен и закрыть двери,как это сделало уже много других бирж,тот же ОКХ...всех,без исключения.Ну,а Монере,теперь считаю пиз... полная,из за ее же ананонимности,скоро ее отовсюду уберут и любители,будут хранить ее на своих леджерах..
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Додано: Пон 04 бер, 2024 21:32
Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
А потом в один прекрасный момент,Банан заблокирует кошель и выдвинет притензии что крипта поступила из скомпрометированных,нечистых кошельков...Нарушены условия пользования ресурса...бла-бла-бла...На днях раздували как раз новость что Банан начал под надуманными предлогами блочить аккаунты Украинцев...Месяц разбираются,потом дают время забрать средства(на том хоть спасибо) и блочат акк на постоянно.Именно касаемо из за вводов-выводов крипты...В телеге Банана,раздули целый срач по этому поводу,на 4 сотни сообщений..Нет дыма без огня.Не знаю-соответсвует действительности или нет...или то происки конкурентов.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:47
osafly написав:
касаемо из за вводов-выводов крипты
Я читав то проблему у крутильщиків, які беруть оплати від 3х особ, а це можуть бути крадені гроші. Наприклад, під час розводу якойсь бабусі, робить новий ордер на оплату і дає їй цю карту, а собі отримує крипту. Бабуся пише заяву і ак блочать все логічно як на мене, таке має функціонувати. З звичайними банками таке не канає, і те що банан з чим намагається боротися як на мене дуже чудово, звичайно це б на корню якось вирізати але, але.
Цікаво булоб кейси, щоб не потрапити в таку халепу) Шо тіки не придумають, сам робив отдери і приймав оплати, тепер страшно так ізза тих 300грн можна встрягнути ще і банк блокануть.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:55
BeneFuckTor написав: osafly написав:
касаемо из за вводов-выводов крипты
Я читав то проблему у крутильщиків, які беруть оплати від 3х особ, а це можуть бути крадені гроші. Наприклад, під час розводу якойсь бабусі, робить новий ордер на оплату і дає їй цю карту, а собі отримує крипту. Бабуся пише заяву і ак блочать все логічно як на мене, таке має функціонувати. З звичайними банками таке не канає, і те що банан з чим намагається боротися як на мене дуже чудово, звичайно це б на корню якось вирізати але, але.
Цікаво булоб кейси, щоб не потрапити в таку халепу) Шо тіки не придумають, сам робив отдери і приймав оплати, тепер страшно так ізза тих 300грн можна встрягнути ще і банк блокануть.
Так а чому "розвод якойсь бабусі" пов'язан саме з р2р, та й ще з р2р-Банан?
Чому не можна розвести бабусю на СЕПі? Ото стиріл у бабусі на 2хв смарт і перевів всі її 200К собі на рахунок...
Адже тут суть в самому "розводі" і у банків і у бірж є купа заХистів від них. Просто треба цими захистами користуватися
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