|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:27
чик написав:
сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...
ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил
его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...
з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly
пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...
Солана укаталась благодаря краху FTX,бо Аламеда рисерч,афилированая с биржей структура,сидела в ней по уши в 2022...В конце прошлого года,все сработало в точности да наоборот...В октябре суд разрешил реализацию активов биржи FTX...и вуаля,вдруг начался этот безудержный рост,а Солану надули как шарик...Много людей до сих пор связи не видят и мышей не ловят...В итоге,актив с приличной капой пампанули как какой то шиткоин на 15 иксов...
Что касается Зека и Дэша,им пока еще дают дышать на том же Банане лищь потому,что это в неполной мере анонимные монеты и их имеется возможность отследить транзакции..Хотя,в любой момент могут выкинуть нахрен и закрыть двери,как это сделало уже много других бирж,тот же ОКХ...всех,без исключения.Ну,а Монере,теперь считаю пиз... полная,из за ее же ананонимности,скоро ее отовсюду уберут и любители,будут хранить ее на своих леджерах..
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1627
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:32
Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
А потом в один прекрасный момент,Банан заблокирует кошель и выдвинет притензии что крипта поступила из скомпрометированных,нечистых кошельков...Нарушены условия пользования ресурса...бла-бла-бла...На днях раздували как раз новость что Банан начал под надуманными предлогами блочить аккаунты Украинцев...Месяц разбираются,потом дают время забрать средства(на том хоть спасибо) и блочат акк на постоянно.Именно касаемо из за вводов-выводов крипты...В телеге Банана,раздули целый срач по этому поводу,на 4 сотни сообщений..Нет дыма без огня.Не знаю-соответсвует действительности или нет...или то происки конкурентов.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1627
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:47
osafly написав:
касаемо из за вводов-выводов крипты
Я читав то проблему у крутильщиків, які беруть оплати від 3х особ, а це можуть бути крадені гроші. Наприклад, під час розводу якойсь бабусі, робить новий ордер на оплату і дає їй цю карту, а собі отримує крипту. Бабуся пише заяву і ак блочать все логічно як на мене, таке має функціонувати. З звичайними банками таке не канає, і те що банан з чим намагається боротися як на мене дуже чудово, звичайно це б на корню якось вирізати але, але.
Цікаво булоб кейси, щоб не потрапити в таку халепу) Шо тіки не придумають, сам робив отдери і приймав оплати, тепер страшно так ізза тих 300грн можна встрягнути ще і банк блокануть.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2024 22:55
BeneFuckTor написав: osafly написав:
касаемо из за вводов-выводов крипты
Я читав то проблему у крутильщиків, які беруть оплати від 3х особ, а це можуть бути крадені гроші. Наприклад, під час розводу якойсь бабусі, робить новий ордер на оплату і дає їй цю карту, а собі отримує крипту. Бабуся пише заяву і ак блочать все логічно як на мене, таке має функціонувати. З звичайними банками таке не канає, і те що банан з чим намагається боротися як на мене дуже чудово, звичайно це б на корню якось вирізати але, але.
Цікаво булоб кейси, щоб не потрапити в таку халепу) Шо тіки не придумають, сам робив отдери і приймав оплати, тепер страшно так ізза тих 300грн можна встрягнути ще і банк блокануть.
Так а чому "розвод якойсь бабусі" пов'язан саме з р2р, та й ще з р2р-Банан?
Чому не можна розвести бабусю на СЕПі? Ото стиріл у бабусі на 2хв смарт і перевів всі її 200К собі на рахунок...
Адже тут суть в самому "розводі" і у банків і у бірж є купа заХистів від них. Просто треба цими захистами користуватися
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5151
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 970 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 05 бер, 2024 02:58
впридачу к эосу с половиной шибы "расстался", которую брал в 21г.
... шо то маск брякнул ?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7429
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6358 раз.
- Подякували: 1056 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 10:32
о, старкнет стартанул)
ждем $10 к лету?)
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 11:07
чик написав:
впридачу к эосу с половиной шибы "расстался", которую брал в 21г.
... шо то маск брякнул ?
Успешный инвестор фиксирует профит по SHIB ✅
Адрес который приобрел токен SHIB еще в 2021 году на $2 500, сегодня решил зафиксироваться…
Спустя 2,5 лет холдинга, успешный инвестор вывел все свои монеты со стейкинга и перевел их на биржу CoinBase, по всей видимости для дальнейшей фиксации. За это время его сумма инвестиции приумножалась в 628 раз! Профит составляет $1,58 млн.
О вас уже все интернеты пишут
Та ниче он не брякнул, конец роста - стреляет все г.... Взял меме под эту музыку. Жду
На 57 километре нашего пути вышел на перрон перекупить и пока подкатывал к длинноногой блондинке, состав ушел без меня. Надо как-то догонять. Беру такси. За рулём меме.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1090
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 6000 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 бер, 2024 11:28
Игорь написав:
конец роста - стреляет все г.... Взял меме под эту музыку. Жду
конец роста?
меме коинов - да
альты - нет. еще все впереди
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 бер, 2024 11:32
Олежан написав: Игорь написав:
конец роста - стреляет все г.... Взял меме под эту музыку. Жду
конец роста?
меме коинов - да
альты - нет. еще все впереди
вчора скамери (тезер & ко) ще 1 000 000 000 USDT намінтали (намалювали із повітря)
все лише починаєтсья!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16048
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 05 бер, 2024 12:03
greenozon написав: Олежан написав: Игорь написав:
конец роста - стреляет все г.... Взял меме под эту музыку. Жду
конец роста?
меме коинов - да
альты - нет. еще все впереди
вчора скамери (тезер & ко) ще 1 000 000 000 USDT намінтали (намалювали із повітря)
все лише починаєтсья!
я не пойму, вы в шортах или просто все продали?)
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1146
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|112437
|253080071
|
|
|7978
|23157829
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|103679
|
|