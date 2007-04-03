Додано: Пон 04 бер, 2024 21:27

чик написав: сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...

ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купил его, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...

з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать и osafly пару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"... сча солана перспективная ? чего ж сбрасывали с 250 до 10 тода? бо сек так решил. скоко торгуешь ? глянь цены анонимок за 3года = зек, даш, монеро. чем зек так устарел, просто правила игры меняются. знаешь скоко на "продвинутых" новых токенах теряет 90% умников - в разы больше, чем рекламируемые заработки и так буде всегда и везде...ты пожуй, моге думать начнёшь. матик он купилего, как и лайт - третий раз добрал па 70, притом шо в крипте полный "баран"...з.ы. эос весь ушёл, часть шибы и остался без догов, соланы. канешна они теперь пойдут выше. слушал бы свою чуйку осталось бы ёщо шо продавать ипару лет взад постил уровни по эосу. от вам и "старички"...

Солана укаталась благодаря краху FTX,бо Аламеда рисерч,афилированая с биржей структура,сидела в ней по уши в 2022...В конце прошлого года,все сработало в точности да наоборот...В октябре суд разрешил реализацию активов биржи FTX...и вуаля,вдруг начался этот безудержный рост,а Солану надули как шарик...Много людей до сих пор связи не видят и мышей не ловят...В итоге,актив с приличной капой пампанули как какой то шиткоин на 15 иксов...Что касается Зека и Дэша,им пока еще дают дышать на том же Банане лищь потому,что это в неполной мере анонимные монеты и их имеется возможность отследить транзакции..Хотя,в любой момент могут выкинуть нахрен и закрыть двери,как это сделало уже много других бирж,тот же ОКХ...всех,без исключения.Ну,а Монере,теперь считаю пиз... полная,из за ее же ананонимности,скоро ее отовсюду уберут и любители,будут хранить ее на своих леджерах..