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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3375337633773378
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

день добрий шановне панство.

вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?

xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:54

  Akvell написав:день добрий шановне панство.

вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?

xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?

Ніхто не знає. Що вдастся напарити інвесторам в крипту на наступні 3-4.... років - то й виросте. А що це буде? І хто/що виступить тригером - це знають не тільки лише усі.
airmax78
 
Повідомлень: 42760
З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 3375337633773378
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