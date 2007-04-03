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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:46
день добрий шановне панство.
вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?
xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
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Akvell
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Додано: Вів 05 бер, 2024 13:54
Akvell написав:
день добрий шановне панство.
вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?
xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
Ніхто не знає. Що вдастся напарити інвесторам в крипту на наступні 3-4.... років - то й виросте. А що це буде? І хто/що виступить тригером - це знають не тільки лише усі.
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airmax78
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:18
Akvell написав:
xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
no!
как пример - смотри на старк. он только только очухался
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Олежан
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:23
Луна полетела, +30% за 50мин
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:49
Amethyst написав:
Луна полетела, +30% за 50мин
по 1,25 заскочив. дурні гроші, дякую.
перебрав топ 30 по капіталізації - є монети котри за місяць дали ріст не більше 40%
які шанси на ріст:
- ordi
- link
- avax
- ada
- ltc
- etc
- sol
- bnb
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Akvell
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