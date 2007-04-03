день добрий шановне панство.
вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?
xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
день добрий шановне панство.
вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?
xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
Додано: Вів 05 бер, 2024 13:54
Ніхто не знає. Що вдастся напарити інвесторам в крипту на наступні 3-4.... років - то й виросте. А що це буде? І хто/що виступить тригером - це знають не тільки лише усі.
Додано: Вів 05 бер, 2024 15:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:49
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:05
SAndriy1 В Меноре при покупке USDT за евро через сеть TRC20 с меня взяли комиссию сети в размере 20 USDT. На стадии внесения евро в кассу об этой комиссии предупреждения не было. На мой вопрос, почему меня не предупредили о комиссии сети, мне ответили, что я же не спрашивал о ней, а нужно было спросить.
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:40
Dr_English
Засранцы...
Со мной такого не случалось. Или везло, или я там часто бываю! Но момент неприятный!
Додано: Вів 05 бер, 2024 19:43
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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