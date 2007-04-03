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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3375337633773378
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

день добрий шановне панство.

вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?

xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 13:54

  Akvell написав:день добрий шановне панство.

вже 5-й чи 6-й місяць росту ринка трохи вже бардак в голові.
що ще має перспективи росту на сьогодні на вашу думку?
якісь бомж монети? чи eth/etc?

xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?

Ніхто не знає. Що вдастся напарити інвесторам в крипту на наступні 3-4.... років - то й виросте. А що це буде? І хто/що виступить тригером - це знають не тільки лише усі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Akvell написав:xrp/ltc "майже" не виросли - є шанси?

no!

как пример - смотри на старк. он только только очухался
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 15:23

Луна полетела, +30% за 50мин
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:49

  Amethyst написав:Луна полетела, +30% за 50мин


по 1,25 заскочив. дурні гроші, дякую.

перебрав топ 30 по капіталізації - є монети котри за місяць дали ріст не більше 40%
які шанси на ріст:
- ordi
- link
- avax
- ada
- ltc
- etc
- sol
- bnb
Akvell
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:05

SAndriy1 В Меноре при покупке USDT за евро через сеть TRC20 с меня взяли комиссию сети в размере 20 USDT. На стадии внесения евро в кассу об этой комиссии предупреждения не было. На мой вопрос, почему меня не предупредили о комиссии сети, мне ответили, что я же не спрашивал о ней, а нужно было спросить.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:40

Dr_English
Засранцы...
Со мной такого не случалось. Или везло, или я там часто бываю! Но момент неприятный!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Dr_English написав:через сеть TRC20
развод, коміс 1 USDT
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:23

нормально всего набрал-налили на падении :) биток лесенкой по восходящей цене от 64т. юсдт хватит до 40, надеюсь ниже не пробьют :?
чик
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