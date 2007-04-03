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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 02:17
Amethyst написав:
А я еще чуток подожду Деда по 55..56, и мож Кефирчику дольют по 3К
по идее должны спуститься. просто резко не получится наверное. подумал сча безоткатно попрём вниз - надо подождать...
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