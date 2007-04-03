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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 02:17
Amethyst написав:
А я еще чуток подожду Деда по 55..56, и мож Кефирчику дольют по 3К
по идее должны спуститься. просто резко не получится наверное. подумал сча безоткатно попрём вниз - надо подождать...
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чик
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Додано: Сер 06 бер, 2024 07:16
чик написав:
нормально всего набрал-налили на падении
биток лесенкой по восходящей цене от 64т. юсдт хватит до 40, надеюсь ниже не пробьют
хороший откат. купленное па 64 вернул па 65.3, па 60 обратно 63 и т.д. с альтами, которые никак не мог взять просто подарок, но голодный сижу и вообще можно было биток пока не продавать. начитался дж
, который на фьючах торгует и бывает категоричен трохи...
Какие альты брал?
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Олежан
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