Додано: Сер 06 бер, 2024 08:41

вчера: уни, квотум, фил, солану, чуток бсх и другие... больше на расспросы отвечать не буду. я то вообще "не вижу", просто комп загружает форум так, шо всех становится видно пока не нажму кнопку "войти"... сча это из "вежливости" и может кому ешо интересно - тру, зараза, куда то попёр и не выходит из башки покупка не па 0.05, а па 5 = "цена вопроса" 5баксов всегоне жадный и не жалею, а в башке застряло. с баблом нужно внимательнее, а не звиздеть в это время по телефону и хавать...читаю новости, пуши приходят - рынок лихорадит. с биржами разборки серьёзные, майнинг, биток выводят, регулярное сравнивание крипты с ценными паперами и т.д. впечатление шоб аппетит отбить - спасают рядового фиат. как большинство за регулирование, а не тупые запреты и в украине тем же займаются... если прижмёт с бтс останки через гео придётся выводить гришу.