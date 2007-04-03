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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 02:17
Amethyst написав:
А я еще чуток подожду Деда по 55..56, и мож Кефирчику дольют по 3К
по идее должны спуститься. просто резко не получится наверное. подумал сча безоткатно попрём вниз - надо подождать...
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чик
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Додано: Сер 06 бер, 2024 07:16
чик написав:
нормально всего набрал-налили на падении
биток лесенкой по восходящей цене от 64т. юсдт хватит до 40, надеюсь ниже не пробьют
хороший откат. купленное па 64 вернул па 65.3, па 60 обратно 63 и т.д. с альтами, которые никак не мог взять просто подарок, но голодный сижу и вообще можно было биток пока не продавать. начитался дж
, который на фьючах торгует и бывает категоричен трохи...
Какие альты брал?
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Олежан
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:41
вчера: уни, квотум, фил, солану, чуток бсх и другие... больше на расспросы отвечать не буду. я то вообще "не вижу", просто комп загружает форум так, шо всех становится видно пока не нажму кнопку "войти"... сча это из "вежливости" и может кому ешо интересно - тру, зараза, куда то попёр и не выходит из башки покупка не па 0.05, а па 5 = "цена вопроса" 5баксов всего
не жадный и не жалею, а в башке застряло. с баблом нужно внимательнее, а не звиздеть в это время по телефону и хавать...
читаю новости, пуши приходят - рынок лихорадит. с биржами разборки серьёзные, майнинг, биток выводят, регулярное сравнивание крипты с ценными паперами и т.д. впечатление шоб аппетит отбить - спасают рядового фиат. как большинство за регулирование, а не тупые запреты и в украине тем же займаются... если прижмёт с бтс останки через гео придётся выводить гришу.
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чик
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:16
чик написав:
если прижмёт с бтс останки через гео придётся выводить гришу.
а чего не через обменники?
карту же легко могут заблочить
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Олежан
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:26
От Эфыыр застолбил 3900
Эт теперь шоо и он отскочит на -20% ?
Ждемс
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Amethyst
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:54
Amethyst написав:
От Эфыыр застолбил 3900
Эт теперь шоо и он отскочит на -20% ?
Ждемс
это он консолидируется и пойдет далеко выше
а кому нужны быстрые легкие деньги - смотрите STRK
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Олежан
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