RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3376337733783379
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 02:17

  Amethyst написав:А я еще чуток подожду Деда по 55..56, и мож Кефирчику дольют по 3К 8)

по идее должны спуститься. просто резко не получится наверное. подумал сча безоткатно попрём вниз - надо подождать...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7432
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6361 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 07:16

  чик написав:нормально всего набрал-налили на падении :) биток лесенкой по восходящей цене от 64т. юсдт хватит до 40, надеюсь ниже не пробьют :?
хороший откат. купленное па 64 вернул па 65.3, па 60 обратно 63 и т.д. с альтами, которые никак не мог взять просто подарок, но голодный сижу и вообще можно было биток пока не продавать. начитался дж, который на фьючах торгует и бывает категоричен трохи...

Какие альты брал?
Олежан
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 08:41

вчера: уни, квотум, фил, солану, чуток бсх и другие... больше на расспросы отвечать не буду. я то вообще "не вижу", просто комп загружает форум так, шо всех становится видно пока не нажму кнопку "войти"... сча это из "вежливости" и может кому ешо интересно - тру, зараза, куда то попёр и не выходит из башки покупка не па 0.05, а па 5 = "цена вопроса" 5баксов всего :oops: :mrgreen: не жадный и не жалею, а в башке застряло. с баблом нужно внимательнее, а не звиздеть в это время по телефону и хавать...

читаю новости, пуши приходят - рынок лихорадит. с биржами разборки серьёзные, майнинг, биток выводят, регулярное сравнивание крипты с ценными паперами и т.д. впечатление шоб аппетит отбить - спасают рядового фиат. как большинство за регулирование, а не тупые запреты и в украине тем же займаются... если прижмёт с бтс останки через гео придётся выводить гришу.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7432
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6361 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 10:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:если прижмёт с бтс останки через гео придётся выводить гришу.

а чего не через обменники?
карту же легко могут заблочить
Олежан
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:26

От Эфыыр застолбил 3900
Эт теперь шоо и он отскочит на -20% ?
Ждемс :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 05.05.21
Подякував: 396 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:54

  Amethyst написав:От Эфыыр застолбил 3900
Эт теперь шоо и он отскочит на -20% ?
Ждемс :mrgreen:


это он консолидируется и пойдет далеко выше

а кому нужны быстрые легкие деньги - смотрите STRK
Олежан
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3376337733783379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: brazhny, Denik, V tehno-teplo і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11248, 11249, 11250
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
112492 253095367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 бер, 2024 17:10
konstantin kirovograd
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23158045
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 103773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.