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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3377337833793380
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пiскажiть будь ласка картка Weld працює в Україні, можна користуватися? Бо ходять різні чутки про неї. Яку іншу криптокартку можна отримати щоб вона працювала в Україні?
shpatel
 
Повідомлень: 4
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  #<1 ... 3377337833793380
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