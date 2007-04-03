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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:01
Пiскажiть будь ласка картка Weld працює в Україні, можна користуватися? Бо ходять різні чутки про неї. Яку іншу криптокартку можна отримати щоб вона працювала в Україні?
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shpatel
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