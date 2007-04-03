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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3377337833793380
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пiскажiть будь ласка картка Weld працює в Україні, можна користуватися? Бо ходять різні чутки про неї. Яку іншу криптокартку можна отримати щоб вона працювала в Україні?
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:10

  чик написав:это лишний раз показывает, как легко управлять толпой и на 90% человечество состоит из обычных дебилов, не имеющих своих мозгов


Золотые слова!Прямо таки в тютельку.. И вот действительно встает дилема,как в таком обществе жить?? Вот заработаем денег на крипте и ходи оно все и все конем.. :D
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13

Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
Які фактори впливають на коливання цін на криптовалютному ринку і як їх прогнозувати?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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